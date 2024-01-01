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Клуб Кучерова пропустил самую курьезную шайбу в сезоне НХЛ

Клуб Кучерова пропустил самую курьезную шайбу в сезоне НХЛ
В этом матче Кучеров первым в сезоне достиг 60 очков. На данный момент на его счету 26 голов и 35 передач
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Брэйден Пойнт (35-я минута), Остин Уотсон (38), Келвин де Хан (48) и Никита Кучеров (55), у гостей отличились Коул Кофилд (24), Джонатан Ковачевич (32) и Ник Сузуки (58).

Вторая шайба в матче была заброшена «Монреалем» при курьезных обстоятельствах. Голкипер гостей Сэм Монтембо поймал шайбу после броска защитника «Тампы-Бэй» Даррена Рэддыша. Игроки «Лайтнинг» подумали, что игра остановлена — полевые поехали к скамейке запасных, а вратарь покинул ворота.

Монтембо, увидев, что судья не остановил игру, отдал шайбу защитнику Джонатану Ковачевичу, который броском через всю площадку поразил пустые ворота шведа Юхана Юханссона, сменщика ведущего голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Было шумно, поэтому я не мог услышать, был свисток или нет, — цитирует Ковачевича официальный сайт НХЛ. — Я увидел, что судьи не остановились, поэтому я сказал вратарю: «Давай сыграем». Я увидел, как голкипер катается вдали от ворот, и понял, что могу поразить пустые ворота».

Канадский телеканал Sportsnet назвал этот гол одним из самых странных в 2023 году.

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Кучеров, помимо гола, отметился результативной передачей. Он первым в сезоне достиг 60 очков. На данный момент на его счету 26 голов и 35 передач.

В другом матче дня российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом и передачей в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1). Россиянин стал автором победной шайбы.

Форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников забросил шайбу в гостевом матче с «Миннесот Уайлд» (3:2). Лидер хозяев Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы.

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Артема Зуба забросил шайбу в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (5:1). Защитник «Филадельфия Флайерз» Егор Замула отметился голом в гостевом матче с «Калгари Флэймз» (3:4). Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 30 в гостевой встрече с «Питтсбург Пингвинз» (1:3).

Авторы
Теги
Руслан Алиев
НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Хоккей Никита Кучеров
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