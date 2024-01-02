Вратаря молодежки ЦСКА включили в состав сборной Сирии на Кубок Азии

Уроженец Москвы Максим Сарраф ранее играл за молодежную сборную Сирии и ранее уже вызывался в национальную команду. Кубок Азии стартует в Катаре 12 января

Максим Сарраф (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф вошел в окончательный список сборной Сирии на Кубок Азии, который пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля. Об этом сообщается на сайте Сирийской футбольной ассоциации (SFA).

Сирийцы сыграют в группе B с Узбекистаном (13 января), Австралией (18 января) и Индией (23 января). В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третье место.

Саррафу 18 лет, он родился в Москве, ранее играл за молодежные сборные Сирии. В этом сезоне он пока не сыграл в Молодежной лиге ни одного матча.

Агент игрока Алексей Сафонов сказал «Матч ТВ», что игрока уже не первый раз вызывают в сирийскую сборную и опыт участия в Кубке Азии добавит ему уверенности.

«Акинфеев тоже рано начал, играет до сих пор. Так что это все от самого игрока зависит. Я думаю, это просто говорит о том, что в ЦСКА хороший уровень вратарской подготовки», — отметил агент.