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В РФС заявили о быстром согласовании УЕФА матча Россия — Сербия

Генсек РФС Митрофанов: УЕФА очень быстро согласовал товарищеский матч с Сербией
Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти 21 марта в Москве. Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что согласование игры в УЕФА заняло всего несколько часов
Сборная России по футболу
Сборная России по футболу (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «РБ Спорт», что согласование с УЕФА товарищеского матча между сборными России и Сербии было самым быстрым на его памяти.

Президент РФС Александр Дюков 20 декабря сообщил, что команда Валерия Карпина в марте сыграет с сербами в России. В Футбольном союзе Сербии уточнили, что встреча запланирована на 21 марта в Москве.

По словам Митрофанова, заявка в УЕФА была направлена утром 20 декабря и ее утвердили еще перед началом исполкома РФС, который начался в полдень в тот же день.

«Раз переговоры с Федерацией футбола Сербии о товарищеском матче завершились успешно, значит, проблем не было. В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024», — сказал Митрофанов.

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Сербская команда вышла в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В последнем матче 20 ноября россияне разгромили кубинцев в Волгограде со счетом 8:0.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу
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