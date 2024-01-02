Российский теннисист Карацев получил травму по ходу матча на турнире в Брисбене

Карацев снялся с турнира в Брисбене из-за травмы в решающем сете

Аслан Карацев травмировал ногу в третьем сете матча с Джейсоном Кублером и не смог продолжить встречу. В случае победы россиянин встретился бы в следующем матче с Рафаэлем Надалем

Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев не смог завершить матч первого круга турнира в австралийском Брисбене из-за травмы.

На старте соревнований Карацев, 35-я ракетка мира, встречался с обладателем wild card австралийцем Джейсоном Кублером (102). Россиянин в первом сете уступил со счетом 4:6, во втором выиграл 7:6 (7:4), но потом отказался от продолжения борьбы.

Как пишет «Чемпионат», на старте третьей партии Карацев неудачно упал и травмировав колено.

Кублер в следующем матче встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который вернулся в ATP спустя почти год после травмы бедра.

Карацеву 30 лет, за карьеру он выиграл три турнира ATP в одиночном разряде и один в парном, а также серебро Олимпиады в Токио в миксте с Еленой Весниной.

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $660 тыс.