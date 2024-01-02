 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Карацев снялся с турнира в Брисбене из-за травмы в решающем сете

Российский теннисист Карацев получил травму по ходу матча на турнире в Брисбене
Аслан Карацев травмировал ногу в третьем сете матча с Джейсоном Кублером и не смог продолжить встречу. В случае победы россиянин встретился бы в следующем матче с Рафаэлем Надалем
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев не смог завершить матч первого круга турнира в австралийском Брисбене из-за травмы.

На старте соревнований Карацев, 35-я ракетка мира, встречался с обладателем wild card австралийцем Джейсоном Кублером (102). Россиянин в первом сете уступил со счетом 4:6, во втором выиграл 7:6 (7:4), но потом отказался от продолжения борьбы.

Как пишет «Чемпионат», на старте третьей партии Карацев неудачно упал и травмировав колено.

Пропустивший почти год Надаль одержал первую победу на турнире в Брисбене
Спорт
Рафаэль Надаль

Кублер в следующем матче встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который вернулся в ATP спустя почти год после травмы бедра.

Карацеву 30 лет, за карьеру он выиграл три турнира ATP в одиночном разряде и один в парном, а также серебро Олимпиады в Токио в миксте с Еленой Весниной.

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $660 тыс.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Аслан Карацев
Материалы по теме
Джокович заявил о планах играть как минимум до 40 лет
Спорт
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Карацев снялся с турнира в Брисбене из-за травмы в решающем сете Спорт, 14:58
Из загоревшегося в Японии самолета эвакуировали около 380 человек Общество, 14:46
При аварии самолета JAL в аэропорту Токио погибли пять человек Общество, 14:36
Уэйна Руни отправили в отставку второй раз за полгода Спорт, 14:27
Российские военные уничтожили взвод танков Leopard в Донбассе. Видео Политика, 14:26
Над Белгородской областью второй раз за день сбили ракеты «Ольха» Политика, 14:19
Какие акции «выстрелят» в 2024 году на фондовом рынке США Pro, 13:48
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Пропустивший почти год Надаль одержал первую победу на турнире в Брисбене Спорт, 13:47
Пассажирский самолет Japan Airlines загорелся при посадке в Токио. Видео Общество, 13:43
В РФС заявили о быстром согласовании УЕФА матча Россия — Сербия Спорт, 13:40
Минобороны сообщило об уничтожении взвода танков Leopard в Донбассе Политика, 13:34
В Киеве около 260 тыс. человек остались без света Общество, 13:26
Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах Политика, 13:18
Какие стартапы привлекли больше всего инвестиций в 2023 году Pro, 13:15