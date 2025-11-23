Ученица Тутберидзе впервые выиграла этап Гран-при России
Фигуристка Дарья Садкова победила на этапе Гран-при России в Омске, выиграв произвольную программу с двумя четверными тулупами.
Садкова после короткой программы уступала Алине Горбачевой (73,08) чуть меньше двух баллов. Во втором прокате ученица Этери Тутберидзе набрала 153,18 балла и заняла итоговое первое место (224,39).
Садкова впервые выиграла этап Гран-при.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,64), Горбачева стала третьей (215,60).
Чемпионка России Аделия Петросян выступила в Омске с произвольной программой вне конкурса и впервые в сезоне успешно сделала два четверных тулупа. В сентябре Петросян завоевала путевку на Олимпиаду.
Ранее в воскресенье определились победители соревнований в Омске в танцах на льду. Первое место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,22), серебро у Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда (188,05), третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (186,96).
Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года.
