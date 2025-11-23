 Перейти к основному контенту
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник победил на Гран-при в Омске

Фигурист Гуменник победил на этапе Гран-при в Омске с пятью четверными прыжками
Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков и более чем на 47 баллов опередил Евгения Семененко
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигурист Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России в Омске, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков и получив за два проката 311,12 балла.

Гуменник лидировал после короткого проката (105,06 балла), а за произвольную получил 206,06 балла.

Вторым стал Евгений Семененко (263,48), третьим — чемпион России Владислав Дикиджи (257,22).

Гуменник в сентябре выиграл отбор на Олимпиаду в Италии.

Анна Сатдинова
Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
