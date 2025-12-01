Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда

Симоняну присвоили звание Героя Труда в октябре перед его 99-м днем рождения. Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР умер 23 ноября

Никита Симонян (Фото: Kondrov Andrey / spartak.com / Global Look Press)

Золотую медаль Героя Труда передали семье бывшего футболиста и тренера сборной СССР Никиты Симоняна, который умер 23 ноября на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Награду и документы передал дочери Симоняна Виктории генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Звание Героя Труда Симоняну присвоили в октябре «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года. С 1992 года входил в руководство РФС.