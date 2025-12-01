Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда
Золотую медаль Героя Труда передали семье бывшего футболиста и тренера сборной СССР Никиты Симоняна, который умер 23 ноября на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Награду и документы передал дочери Симоняна Виктории генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Звание Героя Труда Симоняну присвоили в октябре «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».
Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в качестве игрока «Спартака», а также двукратный чемпион СССР и трижды обладатель Кубка как главный тренер. В сборной СССР стал победителем Олимпиады 1956 года. С 1992 года входил в руководство РФС.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили