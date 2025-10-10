Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда первому вице-президенту РФС, бывшему футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
98-летний Симонян получил это звание за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции, Симонян был капитаном команды. Именно он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан. После окончания турнира нападающий завершил карьеру в сборной, проведя за нее в общей сложности 20 матчей и забив десять голов.
В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» с 160 голами. В качестве тренера Симонян дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).
В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов