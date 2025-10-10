Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну

98-летний Симонян награжден за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола

Никита Симонян (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда первому вице-президенту РФС, бывшему футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

98-летний Симонян получил это звание за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции, Симонян был капитаном команды. Именно он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан. После окончания турнира нападающий завершил карьеру в сборной, проведя за нее в общей сложности 20 матчей и забив десять голов.

В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» с 160 голами. В качестве тренера Симонян дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).

В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.