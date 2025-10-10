 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,9 x 3,3 2 2,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,6 2 24 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 73 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну

98-летний Симонян награжден за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда первому вице-президенту РФС, бывшему футболисту московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

98-летний Симонян получил это звание за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции, Симонян был капитаном команды. Именно он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан. После окончания турнира нападающий завершил карьеру в сборной, проведя за нее в общей сложности 20 матчей и забив десять голов.

В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» с 160 голами. В качестве тренера Симонян дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).

В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Владимир Путин Никита Симонян Герой труда
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Рекордные траты без трофеев. Чем запомнилась работа Малышева в «Спартаке»
Спорт
Metaratings узнал, что легенда «Барселоны» отказал «Спартаку»
Спорт
Болеющий за «Спартак» ректор «Бауманки» извинился за пост про ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах Бизнес, 16:31
ПСБ представил банк для предпринимателей в мессенджере MAX Пресс-релиз, 16:25
Итоги кинофестиваля «Маяк-2025»: ода дебютам и визионерству Стиль, 16:25
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки Спорт, 16:22
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву Политика, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться Политика, 16:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Главы государств СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями Политика, 16:11
Как противница Чавеса и Мадуро пришла к Нобелевской премии мира 16:11
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений Политика, 16:09
«Правотех» подвел итоги конкурса инновационных проектов «Импульс» Пресс-релиз, 16:08
Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго по дивидендам Инвестиции, 16:07
Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю Бизнес, 16:03
Собянин показал проект парка на месте монорельса Город, 16:00