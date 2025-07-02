Россиянка Рахимова сенсационно выбила пятую ракетку мира Паолини с Уимблдона

Россиянка сенсационно выбила пятую ракетку мира с Уимблдона

Рахимова, 80-я ракетка мира, победила во втором круге прошлогоднюю финалистку Уимблдона Паолини — 4:6, 6:4, 6:4. Итальянка стала уже пятой теннисисткой из топ-10, вылетевшей на первой неделе Уимблдона

Камилла Рахимова (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-е место в рейтинге WTA, обыграла итальянку Джасмин Паолини (5-я) во втором круге Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Рахимова победила со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Паолини — финалистка Уимблдона и «Ролан Гаррос» 2024 года, олимпийская чемпионка Парижа в парном разряде.

Паолини стала пятой теннисисткой из топ-10, которая завершила выступление на лондонском турнире «Большого шлема» уже на первой неделе.

В первом раунде с турнира вылетели американки Кори Гауфф (2-я) и Джессика Пегула (3-я), китаянка Чжэн Циньвэнь (6-я) и испанка Паула Бадоса (9-я).

Всего на этом турнире на старте уступили 8 игроков из топ-10 посева в женском и мужском разрядах — это первый такой случай в истории «Большого шлема» в Открытую эру (с 1968 года).

Рахимовой 23 года, за карьеру она выиграла три парных титула в WTA, ее лучшим местом в рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.

Следующей соперницей Рахимовой будет чешка Линда Носкова (27-я).