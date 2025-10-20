Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское

На счету 21-летней Марии Тимофеевой одна победа на турнирах WTA и выход в четвертый круг Australian Open в прошлом году. Она занимает 146-е место в рейтинге

Мария Тимофеева (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Российская теннисистка Мария Тимофеева в 21 год сменила спортивное гражданство на узбекистанское, следует из профиля спортсменки на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

На счету Тимофеевой один выигранный турнир WTA в одиночном разряде — в 2023 году в Будапеште. Она занимает 146-е место в рейтинге, ее лучшей позицией была 93-я в апреле 2024-го.

В прошлом году Тимофеева дошла до четвертого раунда на Australian Open — это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере.

Российские спортсмены с 2022 года выступают на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.