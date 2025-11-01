Юран заявил о планах отдохнуть от футбола после ухода из турецкого клуба
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран сообщил «Чемпионату», что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
56-летний специалист возглавил клуб из второго дивизиона турецкого футбола 1 июля. Покинул он команду 29 октября. У «Серик Беледиеспор» было шесть матчей без побед и 14-е место в таблице. Юран до этого говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».
«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — сказал Юран.
Предыдущим местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Также он ранее возглавлял ставропольское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтику», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.
