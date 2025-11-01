 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,6 x 4,05 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,6 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7 2 11 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,2 x 3,4 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,05 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,1 2 3,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Юран заявил о планах отдохнуть от футбола после ухода из турецкого клуба

Юран собрался отдохнуть от футбола после ухода из турецкого «Серик Беледиеспор»
Бывший футболист «Спартака» последние четыре месяца работал в Турции в клубе «Серик Беледиеспор»
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран сообщил «Чемпионату», что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

56-летний специалист возглавил клуб из второго дивизиона турецкого футбола 1 июля. Покинул он команду 29 октября. У «Серик Беледиеспор» было шесть матчей без побед и 14-е место в таблице. Юран до этого говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — сказал Юран.

Предыдущим местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Также он ранее возглавлял ставропольское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтику», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Сергей Юран
Материалы по теме
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана
Спорт
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Захарова заявила, что Россия не прогнется под «аморальные требования МОК» Спорт, 18:23
В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре Общество, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поставщика запчастей First Brands обвинили в «масштабном мошенничестве» Бизнес, 17:57
Мосбиржа закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в «Москва-Сити» Финансы, 17:57
Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России База знаний, 17:54
NYT назвала «тайных» спонсоров постройки бального зала в Белом доме Политика, 17:51
Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы Спорт, 17:49
Умер актер из «Никиты» Чеки Карио Общество, 17:45
Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс Общество, 17:43