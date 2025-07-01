Юран возглавил турецкий клуб из второго дивизиона

Бывший футболист «Спартака» и сборной России стал новым главным тренером клуба «Серик Беледиеспор»

Сергей Юран (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран возглавил «Серик Беледиеспор». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

56-летний специалист подписал контракт сроком на один год.

По итогам прошлого сезона «Серик Беледиеспор» вышел во второй по силе дивизион чемпионата Турции.

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года.

Главным тренером Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.