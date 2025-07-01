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Спорт ,  
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Юран возглавил турецкий клуб из второго дивизиона

Сергей Юран возглавил турецкий клуб «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона
Бывший футболист «Спартака» и сборной России стал новым главным тренером клуба «Серик Беледиеспор»
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран возглавил «Серик Беледиеспор». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

56-летний специалист подписал контракт сроком на один год.

По итогам прошлого сезона «Серик Беледиеспор» вышел во второй по силе дивизион чемпионата Турции.

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Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года.

Главным тренером Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

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