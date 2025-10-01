 Перейти к основному контенту
Спорт
0

18-летнему вратарю «Кайрата» подарили внедорожник после 0:5 от «Реала»

18-летнему вратарю «Кайрата» Калмурзе подарили внедорожник после 0:5 от «Реала»
Казахстанский предприниматель подарил Exceed Шерхану Калмурзе после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5). Ранее «Кайрат» потерял двух голкиперов из-за травм и доверил место в воротах Калмурзе
Шерхан Калмурза
Шерхан Калмурза (Фото: imago / Global Look Press)

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил в подарок внедорожник Exceed после разгромного поражения от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Соответствующее видео 18-летний футболист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Подарок вратарю сделал владелец бренда мужских костюмов Shoqan Улугбек Шарипов.

Калмурза защищал ворота «Кайрата» в матче, который прошел накануне и завершился со счетом 5:0 в пользу «Реала».

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов
Спорт
Фото:Pavel Mikheyev / Reuters

В главном еврокубке Калмурза провел второй матч — первая игра с португальским «Спортингом» 18 сентября закончилась поражением «Кайрата» со счетом 1:4, при этом вратарь казахстанской команды отбил пенальти ногой.

Оба основных вратаря «Кайрата», Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков, ранее выбыли из-за травм колена и челюсти соответственно.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кайрат Реал Мадрид Лига Чемпионов
