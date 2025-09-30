Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов
Футболисты мадридского «Реала» обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0 в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.
Хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Француз отличился на 25-й (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Также голы на счету Эдуарду Камавинга (83) и Браима Диаса (90+3).
Мбаппе в сентябре забивал в каждом матче за клуб и сборную. За этот период у него 12 мячей.
Место в воротах «Кайрата» продолжает занимать 18-летний Шерхан Калмурза, поскольку два основных голкипера травмированы.
«Кайрат» впервые в своей истории играет в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб уступил в гостях португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Мадридцы в первой встрече дома обыграли «Марсель» (2:1).
В следующем туре «Реал» 22 октября дома сыграет с итальянским «Ювентусом», «Кайрат» днем ранее примет кипрский «Пафос».
