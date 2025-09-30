 Перейти к основному контенту
Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:0, казахстанский клуб потерпел второе подряд крупное поражение
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Футболисты мадридского «Реала» обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0 в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

Хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Француз отличился на 25-й (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Также голы на счету Эдуарду Камавинга (83) и Браима Диаса (90+3).

Мбаппе в сентябре забивал в каждом матче за клуб и сборную. За этот период у него 12 мячей.

5 тысяч туристов приехали в Алма-Ату на матч «Кайрат» — «Реал»
Спорт
Домашний стадион &laquo;Кайрата&raquo;

Место в воротах «Кайрата» продолжает занимать 18-летний Шерхан Калмурза, поскольку два основных голкипера травмированы.

«Кайрат» впервые в своей истории играет в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб уступил в гостях португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Мадридцы в первой встрече дома обыграли «Марсель» (2:1).

В следующем туре «Реал» 22 октября дома сыграет с итальянским «Ювентусом», «Кайрат» днем ранее примет кипрский «Пафос».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид Кайрат
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
