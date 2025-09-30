Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:0, казахстанский клуб потерпел второе подряд крупное поражение

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Футболисты мадридского «Реала» обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0 в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

Хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Француз отличился на 25-й (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Также голы на счету Эдуарду Камавинга (83) и Браима Диаса (90+3).

Мбаппе в сентябре забивал в каждом матче за клуб и сборную. За этот период у него 12 мячей.

Место в воротах «Кайрата» продолжает занимать 18-летний Шерхан Калмурза, поскольку два основных голкипера травмированы.

«Кайрат» впервые в своей истории играет в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб уступил в гостях португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Мадридцы в первой встрече дома обыграли «Марсель» (2:1).

В следующем туре «Реал» 22 октября дома сыграет с итальянским «Ювентусом», «Кайрат» днем ранее примет кипрский «Пафос».