Клуб НХЛ исключил «нового Овечкина» из состава

18-летний Рябкин отправлен в фарм-клуб из АХЛ. Он считался фаворитом драфта НХЛ-2025, но испортил себе карьерные перспективы из-за проблем с дисциплиной и сложного характера

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» исключил из состава российских нападающих Ивана Рябкина и Глеба Трикозова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний Рябкин и 21-летний Трикозов отправлены в фарм-клуб «Чикаго Вулвз» из АХЛ.

Рябкин 30 октября был получил травму в матче против «Флориды».

Рябкин является воспитанником московского «Динамо», как и Александр Овечкин. В России его после успешного дебюта в МХЛ начали называть «новым Овечкиным». В КХЛ отмечали, что «растет новый вундеркинд» и сравнения с Овечкиным не беспочвенны. СМИ прочили Рябкину звание лучшего российского центрфорварда.

В 2024-м Рябкин считался фаворитом драфта НХЛ-2025, но в итоге был выбран только под 62-м номером из-за проблем с дисциплиной, сложного характера и скандального ухода из «Динамо».