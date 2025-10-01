Клуб НХЛ исключил «нового Овечкина» из состава
Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» исключил из состава российских нападающих Ивана Рябкина и Глеба Трикозова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
18-летний Рябкин и 21-летний Трикозов отправлены в фарм-клуб «Чикаго Вулвз» из АХЛ.
Рябкин 30 октября был получил травму в матче против «Флориды».
Рябкин является воспитанником московского «Динамо», как и Александр Овечкин. В России его после успешного дебюта в МХЛ начали называть «новым Овечкиным». В КХЛ отмечали, что «растет новый вундеркинд» и сравнения с Овечкиным не беспочвенны. СМИ прочили Рябкину звание лучшего российского центрфорварда.
В 2024-м Рябкин считался фаворитом драфта НХЛ-2025, но в итоге был выбран только под 62-м номером из-за проблем с дисциплиной, сложного характера и скандального ухода из «Динамо».
