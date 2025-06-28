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Спорт ,  
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Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ

Названного «новым Овечкиным» Ивана Рябкина не выбрали в первом раунде драфта НХЛ
Российский хоккеист Иван Рябкин полгода назад считался фаворитом драфта НХЛ, а в итоге не был выбран даже в первом раунде. Почему Иван Рябкин стал не нужен клубам НХЛ — в материале «РБК Спорт»
Алексей Сопин, Александр Овечкин, Иван Рябин со свитером московского &laquo;Динамо&raquo; и Максим Афиногенов.
Алексей Сопин, Александр Овечкин, Иван Рябин со свитером московского «Динамо» и Максим Афиногенов. (Фото: ХК "Динамо" (Москва))

Летом-осенью 2024 года воспитанник московского «Динамо» Иван Рябкин неизменно входил в топ-5 фаворитов драфта НХЛ 2025 года.

Этому поспособствовал сезон-2023/24, который стал для на тот момент 16-летнего нападающего дебютным в Молодежной хоккейной лиге. В первый же год он набрал 58 очков в 44 играх регулярки и занял шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Рябкин набирал очки в 31 матче на молодежном уровне: на его счету семь дублей, он дважды выбивал хет-трики и один раз покер.

Также динамовец оказался в топ-10 снайперов (24 шайбы) и топ-5 ассистентов МХЛ (34 передачи). И это в первый год.

Он вошел в топ-5 лучших снайперов и бомбардиров в истории МХЛ среди игроков до 17 лет. И в результате Рябкин был признан лучшим новичком сезона МХЛ.

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов тогда сравнивал Рябкина с Александром Овечкиным.

«Рябкин мне чем-то напоминает Овечкина. Антропометрией, катанием, голевым чутьем. Видел его игры в прошлом сезоне, и он произвел у меня впечатление», — рассказал Legalbet Бахмутов, который большую часть карьеры игрока провел в составе «Динамо».

В КХЛ отмечали, что «растет новый вундеркинд» и сравнения с Овечкиным не беспочвенны. СМИ прочили Рябкину звание лучшего российского центрфорварда.

Вслед за результативным сезоном Рябкин принял участие в презентации молодежной команды «Динамо» вместе с Овечкиным. После презентации капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметил, что Рябкину не стоит «бежать впереди паровоза».

«Всему свое время. Нужно набраться терпения. Многие думают, что уже должны переходить на новый уровень, а когда они там оказываются, то получают совсем другой уровень и нагрузки. Нужно постепенно двигаться к своей цели», — отметил Овечкин.

«Мне говорили, что он способный парень — это дорогого стоит в таком возрасте. Главное, чтобы он постоянно работал над собой и двигался вперед», — добавил он.

Дебют в КХЛ в 17 лет и скандальный уход из «Динамо»

Самый молодой динамовец в КХЛ

В межсезонье Рябкин начал работать с основной командой. А 10 сентября дебютировал в КХЛ. Он провел две смены в матче с «Ладой». Находился на льду 1 минуту 23 секунды и выиграл все три вбрасывания.

Рябкин стал самым молодым дебютантом «Динамо» в КХЛ. Овечкин дебютировал во взрослой команде в 16 лет, но тогда еще не было КХЛ.

Рябкин вышел на площадку и в следующем матче против «Спартака». Юный хоккеист провел на льду 43 секунды и не отметился каким-либо действиями. 22 сентября оказался в числе запасных в матче с «Амуром» и на площадку не вышел. После он ни разу не попал в заявку клуба.

Это ситуация вызвала недовольство игрока. На вопрос о впечатлениях об уровне игры в КХЛ Рябкин ответил: «Да вообще легко мог бы играть. Я понял, что способен в КХЛ выступать и развиваться».

«Почему тогда отправили из «Динамо»? Это вопрос все‑таки не ко мне, а к тренерскому штабу. Что я тут могу ответить?», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов призывал не нагнетать ажиотаж вокруг Рябкина и дать юниору спокойно развиваться.

А его помощник Вячеслав Козлов отмечал, что Рябкин пока не готов к КХЛ посетовав на проблемы с дисциплиной.

«Он очень талантливый игрок, но пока не готов играть в КХЛ. У него есть определенные даже не проблемы, а качества, которые ему пока не позволяют играть с мужиками», — цитирует двукратного обладателя Кубка Гагарина «Спорт-Экспресс».

«Все игроки, если их спросить, считают, что тренеры виноваты, — добавил тренер. — Надо покопаться в себе, переосмыслить и начать правильно тренироваться. У него лишний вес, и не только мы, но и тренер сборной это сказал. Как только он начнет правильно готовиться, сядет на диету — выйдет на новый уровень».

В ответ на слова Козлова и главного тренера сборной России U20 Николая Воеводина о проблемах с весом Рябкин заявил: «У меня с весом все хорошо, мне комфортно, меня все устраивает»

Не клеились дела у Рябкина в ВХЛ и МХЛ. В молодежной лиге его игровое время упало с 18 до 10 минут, из-за чего он начал ругаться с тренерами.

«Почему время сократилось? Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно. Причины никакой нет», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс»

«Я хочу просто играть, это моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса», — добавил он.

Вскоре руководство «Динамо» из СМИ узнало об отъезде Рябкина в Северную Америку. «Бело-голубые» отказывались его отпускать. К концу ноября ситуация успокоилась. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопина отметил, что ведется конструктивный диалог с агентами.

«Конечно, Иван иногда хочет всего и сразу, здесь и сейчас, — цитирует спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина «Чемпионат». — А иногда надо потерпеть, подождать и поработать. Уверен, что даже если он отправится в североамериканскую систему, не все будет просто. Никто не отдаст ничего на блюде. Туда приезжает много молодых ребят, которые бьются за свое место под солнцем. Надо засучить рукава и работать в России».

Однако перед новым годом «Динамо» все же отпустило игрока с сохранением прав на него в России.

Почему в США перестали верить в «нового Овечкина»

На фоне всплывших проблем с дисциплиной и характером он опустился в промежуточных преддрафтовых рейтингах к границе топ-10.

Остаток сезона Рябкин провел в клубе юниорской лиге (USHL) «Маскегон», в составе которого набрал 30 очков (19 голов и 11 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата.

Несмотря на неплохую результативность, скептические настроения экспертов усилились, поскольку в 27 играх он набрал 70 минут штрафа. К примеру, лидер НХЛ по этому показателю защитник Никита Задоров набрал 145 минут. Но Задоров провел не 27, а 81 матч с большим количеством игрового времени. При этом защитники в среднем чаще нарушают правила в силу своего амплуа.

В результате в концу сезона уже не было уверенности, что Рябкина выберут в первом раунде. Менее чем за год он опустился из топ-5 до четвертого десятка в рейтингах.

Ситуацию усугубили и последующие преддрафтовые интервью с руководителями команд НХЛ во время драфт-комбайн (тестовых упражнений). «Он их провалил», — отмечали скауты и менеджеры клубов в разговоре с The Athletic (NY Times).

«Встречи с руководителями прошли очень плохо, а некоторых случаях даже хуже, чем ожидалось. Игрок был в ужасной форме, Некоторые команды даже не включили нападающего в свои списки, а один из директоров рассказал, что его клуб не провел встречу с Рябкиным, потому что это было «пустой тратой времени». — говорится в статье.

«Он — огромный красный флаг», — заявил один из скаутов.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что под «ред флагом» подразумевается не только плохая физическая форма. Отмечалось, что у него серьезные проблемы с весом, к тому же местами он вел себя неуважительно с руководителями команд.

«Он может не прийти на тренировку, сославшись на плохое самочувствие, и даже не предупредить клуб. На собеседованиях ведет себя как бык. Часто меняет агентов — так, от Максима Моливера он недавно перешел к Полу Теофаносу», — рассказал источник.

Источник «Матч ТВ» сообщил, в ходе драфт-комбайна он провалил все тесты. «Менеджеры клубов были шокированы уже тем, какой Иван Рябкин толстый. Он приехал на комбайн НХЛ сразу после двухнедельного отдыха в Турции на all inclusive. Набрал лишний вес, после чего не смог попасть в топ‑25 ни по одному из тестов, которые предстояло выполнить новичкам».

«Общее мнение: Рябкин талантливый, но лентяй и бездельник, который сам себя губит. Все сходятся во мнении, что в первом раунде его не выберут. Хотя год назад он котировался под четвертым номером», — добавил источник.

Чемпион КХЛ в составе «Динамо» Алексей Терещенко отметил, что проблемы с характером у Рябкина были заметны еще во время выступления на юниорском уровне.

По словам Терещенко, который тогда работал в академии клуба, поначалу он не захотел играть со своим возрастом, после он не раз хамил тренерам. 

«Мне удалось в этом сезоне поработать в лагере развития с ним. И ничего хорошего не будет, если он так будет относиться... К тренерам, подсказкам, советам. Я прошел большой путь в хоккее, и я могу оценить, показать, рассказать, подсказать, но когда меня, мягко говоря, посылают...», — рассказал Терещенко в интервью «Наш хоккей».

Скауты отмечали, что Рябкин — талант первого раунда, которого, вероятно, выберут в третьем. В финальном преддрафтовом рейтинге НХЛ среди выступавших в Северной Америке игроков он находится на 35-м месте, в консолидированном рейтинге (Северная Америка + Европа) еще ниже. При этом в промежуточном рейтинге НХЛ Рябкин был на третьем месте по Северной Америке.

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Руслан Алиев
Иван Рябкин Александр Овечкин НХЛ россияне в НХЛ ХК Динамо Москва
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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