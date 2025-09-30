 Перейти к основному контенту
Российский хоккеист получил травму в предсезонном матче НХЛ

Российский форвард «Каролины» Рябкин получил травму в предсезонном матче НХЛ
18-летний форвард «Каролины» Иван Рябкин неудачно принял на себя шайбу и смог уйти со льда в подтрибунное помещение только с посторонней помощью
Иван Рябкин
Иван Рябкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Иван Рябкин получил травму в предсезонном матче против «Флориды».

Игра завершилась победой «Пантерз» со счетом 4:3 в овертайме. 18-летний Рябкин получил травму во втором периоде. Он провел силовой прием против Эй Джей Грира, после чего неловко приземлился, а затем ему в ногу попал шайбой Джейк Ливингстон. Россиянин не смог подняться, хромая дошел до скамейки запасных, а позже ушел в подтрибунное помещение только с посторонней помощью.

Всего россиянин успел провести на льду немногим более шести минут, сделав пять силовых приемов.

Рябкин был выбран «Каролиной» под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года, в августе он подписал трехлетний контракт.

Прошлый сезон Рябкин начинал в московском «Динамо», но у него возникли проблемы с тренерами из-за малого количества игрового времени, и уже в декабре «бело-голубые» расторгли с ним контракт. Остаток сезона Рябкин провел в клубе юниорской Хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон», в составе которого набрал 30 очков (19 голов и 11 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата. При этом у россиянина были проблемы с дисциплиной, из-за чего он получал много штрафных минут и даже пропустил несколько игр из-за дисквалификации. В итоге Рябкина выбрали на драфте только в конце второго раунда, хотя перед сезоном он котировался как первораундник.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

