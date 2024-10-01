ЦСКА победил «Пари НН» в гостевом матче Кубка России

В составе «армейцев» отличились хорватский легионер Кристиян Бистрович и 18-летний полузащитник Кирилл Глебов

Футболисты ЦСКА Секу Койта и Кирилл Глебов (Фото: ПФК ЦСКА)

Московский ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

В первом тайме болельщики забитых мячей не увидели, однако почти сразу после перерыва, на 49-й минуте матча, отличился хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, замкнувший передачу малийского нападающего Секу Койты. Победную точку в матче поставил 18-летний игрок армейского клуба Кирилл Глебов, реализовавший выход один на один с вратарем нижегородцев Вадимом Лукьяновым.

После этого матча ЦСКА с 11 очками возглавил группу С Пути РПЛ Кубка России по футболу. В среду, 2 октября, состоится встреча между «Краснодаром» и «Ахматом», которые после четырех игр имеют в своем активе 8 и 6 очков соответственно. «Пари НН» с 1 набранным очком занимает последнее место в своей группе.

В прошлое воскресенье, 27 сентября, «Пари НН» одержал первую победу в Российской премьер-лиге за последние два месяца, переиграв на выезде «Оренбург» со счетом 2:1.