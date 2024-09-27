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«Пари НН» одержал первую за два месяца победу в чемпионате России

«Пари НН» одержал первую за два месяца победу в РПЛ, обыграв «Оренбург»
Гостевая встреча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» завершилась со счетом 2:1
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты «Пари НН» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Валерий Царукян (45-я минута) и Огнен Ожегович (55). У проигравших отличился Иван Башич (59).

Последний раз «Пари НН» побеждал 9 августа в четвертом туре в матче с «Химками» (1:0). У «Оренбурга» только одна победа в нынешнем сезоне — над «Спартаком» (2:0) в первом туре 21 июля.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с семью очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 5 октября сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Оренбург» в тот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород ФК Оренбург
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