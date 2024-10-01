Федерация сноуборда: знаем о слиянии федераций по лыжным видам на уровне слухов

Федерации по лыжным видам спорта ответили на сообщения об объединении

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что федерации по лыжным видам спорта могут объединиться в одну. В Федерации фристайла и Федерации сноуборда России заявили, что не получали официальную информацию о слиянии организаций

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил «РБК Спорт», что не получал официальной информации об объединении организаций по лыжным видам спорта.

Во вторник, 1 октября, «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что федерации по лыжным видам спорта могут объединиться в одну.

«На сегодняшний день Федерация фристайла России не получала информацию по вопросу объединения организаций. Я не изучал данный вопрос, в связи с этим не могу ничего комментировать», — сказал Курашов.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил «РБК Спорт», что пока знает об объединении федераций «на уровне слухов». «Мне лично никто ничего не предлагал. Пока слышу на уровне слухов. Никак не могу оценивать объединение федераций. Пока без комментариев», — сказал он.

По данным «Матч ТВ», планируется, что в единую организацию войдут Федерация лыжных гонок, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация фристайла и Федерация сноуборда.

Также министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил «Матч ТВ» возможное объединение российских федераций по лыжным видам спорта. «Тут вопрос инициативы. Инициативу федераций мы поддерживаем, но давить не будем. Но веяние времени — объединяться. Изменения назрели и в лыжах, и в гребле. Поэтому возможное объединение лыжных федераций подтверждаю», — сказал он.

Ранее пять гимнастических федераций объединились в одну организацию. Также президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников 1 октября сообщил об объединении федераций по водным видам спорта в одну.