Все гимнастические федерации России объединились в одну организацию

В августе глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов выступил с инициативой объединить пять российских гимнастических федераций в единую Федерацию гимнастики России

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Руководящие органы Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России. Об этом сообщается в телеграм-канале Минспорта.

Ранее в августе с подобной инициативой выступил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что ведомство поддерживает решение гимнастических федераций. «Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с Международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте», — сказал Дегтярев.

ФСГР является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта. Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября.