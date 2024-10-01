«Интерес к футболу сократился в пять раз». Действительно ли это так

ВЦИОМ сообщил, что в России за последние 19 лет стало больше равнодушных к футболу граждан. Действительно ли в стране спад интереса к футболу и в чем причины — в материале «РБК Спорт»

Сборная России по футболу (Фото: Анна Мейер / ТАСС)

В России с 2005 по 2024 год почти в пять раз сократилось количество постоянных футбольных болельщиков, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Почти за два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (2005 год — 19%, 2024 год — 4%). Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год — 43%, 2009 год — 45%, 2022 год — 63%). Тех, кто следит за футболом время от времени, больше среди мужчин — 22% против 15% среди женщин.

«РБК Спорт» собрал мнения экспертов, действительно ли в России спад интереса к футболу и в чем его причины.

Реакция РФС

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили «РБК Спорт», что ежегодно проводят исследования, касающиеся популярности футбола в стране, и результаты не совпадают с данными ВЦИОМа. В прошлом году футболом в России интересовались 76% жителей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году.

«Российский футбольный союз ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятие футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году», — заявили в пресс-службе.

В РФС отметили, что интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, «Мир Российская премьер-лига» (РПЛ) и FONBET Кубка России.

При этом оценки исследовательских компаний в части условий развития детско-юношеского футбола совпадают: «Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране».

Стоит ли верить опросу

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «РБК Спорт», что не стоит полностью верить результатам опроса ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России.

«Любой опрос не отражает общего общественного мнения. Это выборка 1,5 тыс. совершенно случайных людей, может, в регионах, где вообще футболом не занимались. Здесь не стоит абсолютно верить этим цифрам. Было бы понятно, если бы ВЦИОМ сделал опрос по всем видам спорта, тогда корректно можно было бы сделать выводы, что, например, интерес вообще к спорту падает», — сказал Колосков.

Согласно опросу, снизилось и число россиян, которые могут назвать действующего игрока национальной команды, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств. В 2009 году на этот вопрос содержательно ответили 47%, а в 2024 году — только 17%, то есть почти в три раза меньше, уточнили во ВЦИОМе. Только восемь футболистов набирают более 1% — это Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Алексей и Антон Миранчуки и Матвей Сафонов (по 1%). При этом Аршавин завершил карьеру, а Яшин умер в 1990 году.

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не доверял бы результатам опроса. «Видимо, опрос проводили у людей, которые футбол смотрели в последний раз в 2018 году. Я бы не стал доверять этому опросу. Потому что говорят о тех, кого в рекламе увидели или на интернет-ресурсах. Это не имеет прямой связи с теми, кто сейчас действительно хорош», — сказал Нигматуллин «РБК Спорту».

В чем причины спада

Колосков считает, что интерес к футболу мог упасть из-за отсутствия российских клубов на международных турнирах. «Многие смотрели международные матчи: Лигу чемпионов, Лигу Европы, отборочные игры. В этом была прелесть футбола. Сейчас смотреть игры, которые не представляют никакого интереса, людям неинтересно».

По мнению Колоскова, болельщики ходят на матчи клубов, которые показывают хорошую игру. «Можно и не смотреть на результаты ВЦИОМа. Матч «Химки» — «Оренбург» посетили около 1 тыс. человек, «Акрон» с «Факелом» - около 1,3 тыс. человек. Здесь не нужен опрос. Тут очевидно по цифрам, что люди не ходят. Народ ходит на матчи команд, которые показывают хорошую игру и добиваются результата. И на команды, в составе которых есть высококлассные игроки. Когда они между собой играют, тогда интересно: «Локомотив» — «Спартак» — почти 20 тыс., «Краснодар» — «Зенит» — 34,5 тыс. Вот это объективная картина».

Руслан Нигматуллин предположил, что одной из причин падения интереса к футболу стало введение паспорта болельщика. «Если падение интереса к футболу связывать с чем-то, то только с введением Fan ID. Многие болельщики не ходят на футбол, потому что не хотят его оформлять. В остальном не вижу причин», — сказал Нигматуллин.

Бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев считает, что снижение числа фанатов футбола объясняется как введением Fan ID, так и отстранением россиян от международных турниров.

«В первую очередь довлеет результат. Хочется, чтобы было больше голов и красивых игр. Конечно, сейчас ситуация не из легких: болельщик может думать, что из-за отсутствия еврокубков на футбольном поле нет интриги. Может быть, это связано. Не знаю, мог ли Fan ID на это повлиять, но думаю, что это все в совокупности», — сказал Черышев «РБК Спорту».

Также бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил «Матч ТВ», что его удивили результаты опроса ВЦИОМа. «Удивительно слышать и об отсутствии узнаваемых футболистов. Несмотря на все баны и запреты, Сафонов играет в ПСЖ, Миранчук в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и забивает в MLS, Головин — настоящая звезда во Франции, «Газпром Арена» входит в топ самых посещаемых стадионов Европы», — сказал Аршавин. При этом сборная России не просто проводит международные матчи с яркими соперниками, но и собирает на них полные трибуны, добавил он.

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. УЕФА неоднократно заявлял, что российские сборные и клубы будут отстранены от соревнований под эгидой организации до окончания спецоперации на Украине.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что спад интереса к футболу у россиян связан с санкциями к российскому спорту и отсутствием трансляций соревнований.

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом», — сказала Роднина.

По ее словам, конкурентная ситуация в спорте никем не отменена, а далеко не все россияне готовы разыскивать специальные сайты с трансляциями, чтобы посмотреть соревнования без отечественных спортсменов.

Что делать

Для того чтобы увеличить интерес к российскому футболу, спортсменам необходимо показывать яркие матчи, такое мнение выразил Колосков. «Футболистам необходимо начать играть красиво, чтобы зрители приходили на матчи получить удовольствие от игры, от атмосферы, от мастерства футболистов. Когда унылая игра, подсечки, подножки, когда люди мешают друг другу играть, а не играют в футбол — люди не будут ходить. Поэтому главное и единственный способ привлечь зрителей — хорошо играть в футбол», — заключил Колосков.

Черышев предположил, что после возвращения российских клубов на международные турниры число болельщиков увеличится. «Сейчас трудно сказать, как увеличить интерес к матчам. Но думаю, когда все успокоится и сборная будет допущена, тогда сразу же прибавится количество болельщиков. Потому что будет серьезная борьба за тройку мест, интерес и интрига увеличатся. Клубы будут прикладывать максимум усилий. Думаю, ажиотаж от болельщиков тоже добавится», — сказал он.

В РФС заявляют, что продолжат вести работу, «чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков».