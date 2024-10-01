 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сафонов вызвал недоумение. Как российские футболисты сыграли за границей

L’Équipe включил Сафонова в число худших игроков ПСЖ
Матвей Сафонов в третий раз сыграл в стартовом составе ПСЖ, а Алексей Миранчук прервал голевую серию в MLS. Как российские легионеры показали себя на прошедшей неделе — в материале «РБК Спорт»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Игра Сафонова

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
(Фото: Global Look Press)

Российский вратарь Матвей Сафонов на прошлой неделе провел третий матч в стартовом составе ПСЖ. Он получил место в основе из-за травмы итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Впервые россиянин вышел на поле в домашнем матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны» (1:0) 18 сентября. А 21 сентября он дебютировал в чемпионате Франции в матче против «Реймса» (1:1).

27 сентября Сафонов сыграл в Лиге 1 против «Ренна». Гости за 90 минут нанесли 12 ударов, из которых пять пришлись в створ. Единственный мяч Сафонов пропустил с пенальти на 75-й минуте. Встреча завершилась победой хозяев (3:1).

Самая популярная французская газета L’Équipe включила Сафонова в число худших игроков команды. Он получил оценку 5 из 10. Из 34 передач, которые отдал россиянин, точны были 23 (68%), а из длинных пасов — только 5 из 16 (31%). При этом он часто допускал ошибки на выходах.

В предыдущем матче против «Реймса» мяч редко доходил до россиянина. Потенциально голевых моментов у ворот Сафонова за всю игру было только три, а единственный удар в створ голкипер отразить не смог.

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло подверг критике трансфер Сафонова, за которого французский клуб заплатил €20 млн. «Еще раз повторимся, Матвей Сафонов обошелся ПСЖ в €20 млн и получает €400 тыс. в месяц. Я даю вам эти данные и позволяю людям говорить о его уровне. Если бы он был отличным вратарем, мы бы об этом знали. Никто не знает этого парня, и за эту цену его ищут в России», — сказал он о Сафонове в эфире RMC.

Риоло отметил, что его удивляет та сумма, которую заплатили за переход россиянина. «Со своей стороны, мы дадим игроку проявить себя, прежде чем делать какие-либо выводы. Но да, на бумаге этот трансфер все еще довольно удивителен», — заключил он.

Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филип Леклер заявил, что во Франции пока что «задаются вопросом» о потенциале Сафонова. «Говорить о чем-то пока рано. Матвей выполнил свою работу, сделал несколько хороших сейвов, но и допустил несколько ошибок. Мы все еще задаемся вопросом, каков его потенциал. Не забывайте, что у ПСЖ три вратаря. Сафонов подтвердил, что он номер два, опережающий Тенаса. Но для того чтобы стать первым, потребуется серия огромных ошибок Доннаруммы», — сказал Леклер «СЭ».

Головин набирает форму

Александр Головин
Александр Головин
(Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин 28 сентября поучаствовал в домашней победе над «Монпелье» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Франции. Он провел на поле все 90 минут. Россиянин вошел в топ-6 лучших игроков матча, хотя сам не забил и голевых пасов не отдал.

Головин пропустил старт сезона из-за травмы, и для него этот матч стал третьим. Встреча с «Монпелье» стала второй, которую он провел полноценно после травмы: впервые все 90 минут на поле после паузы он провел в матче с «Гавром» (3:1). В прошлом туре Головин также не отметился результативными действиями, но вошел в топ-3 лучших игроков встречи.

Клуб Чалова и Оздоева проиграл команде Шапи

Российский форвард Федор Чалов на прошедшей неделе сыграл за ПАОК в матче Лиги Европы. Нападающий провел на поле 70 минут в матче против «Галатасарая» (1:3), однако не отметился результативными действиями. А его одноклубник, экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев в этой же встрече заработал желтую карточку.

В шестом туре чемпионата Греции ПАОК дома сыграл с «Арисом» из Салоников. Победный гол на 63-й минуте в составе гостей забил экс-полузащитник «Манчестер Сити» Моло. Чалов вышел на поле на 68-й минуте, а Оздоев на 76-й. Воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») вышел на поле на последние 17 минут встречи. Никому из россиян забить или отдать голевой пас не удалось.

ПАОК упустил первую строчку в чемпионате Греции. «Олимпиакос» сравнялся с ним по очкам (по 13), победив «Атромитос» (2:0), и обошел за счет дополнительных показателей.

Как играют Миранчуки

Антон Миранчук провел второй матч за швейцарский «Сьон». 28-летний россиянин вышел в стартовом составе матча восьмого тура чемпионата страны с «Цюрихом» (0:1) и был заменен на 66-й минуте. Россиянин был признан изданием Le Nuovelliste лучшим в составе «Сьона» в матче с «Цюрихом».

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен отметил, что ждет от Миранчука голевых действий. «В футболе голы — это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче» — сказал Константен.

Брат россиянина Алексей Миранчук продолжает выступать в клубе MLS «Атланта Юнайтед». В мачте с «Филадельфия Юнион» он прервал свою результативную серию. Предыдущие два матча он забивал в каждой встрече. Его клуб по-прежнему находится вне зоны плей-офф.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов ФК Монако Александр Головин Федор Чалов Магомед Оздоев ПАОК Антон Миранчук Алексей Миранчук
Материалы по теме
Алексей Миранчук второй раз подряд спас «Атланту» от поражения в MLS
Спорт
Конкурент Сафонова пропустит матч ПСЖ против «Ренна»
Спорт
Сафонов объяснил уход в ПСЖ тем, что в России «все варятся в одном котле»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Израиль атаковал дом командира ФАТХ в лагере палестинцев в ЛиванеПолитика, 09:09
Министр обороны Украины предложил уволить трех замов и госсекретаряПолитика, 09:02
Захарова назвала Блинкена подлецом за слова о трагедии в Бабьем ЯреПолитика, 09:00
Высокая ставка и депозиты: как максимально выгодно вложить деньгиPro, 08:57
США поддержали уничтожение объектов «Хезболлы» вдоль границы с ИзраилемПолитика, 08:57
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:54
Сафонов вызвал недоумение. Как российские футболисты сыграли за границейСпорт, 08:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Парламент Японии утвердил нового премьераПолитика, 08:29
«Игрушка» на $11,8 млрд: как Duolingo стала синонимом изучения языковPro, 08:29
МИД оценил возможное закрытие Финского залива для российских судовПолитика, 08:25
Глава МАГАТЭ Гросси посетит БелоруссиюОбщество, 08:15
Российский филиал одного из крупнейших мировых рекрутеров cменил названиеТехнологии и медиа, 08:00
На МКАД ограничили движение после столкновения трех автомобилейОбщество, 07:48
Экс-замглавы МЧС по Кубани обвинили в покушении на подчиненногоОбщество, 07:46