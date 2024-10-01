Сафонов вызвал недоумение. Как российские футболисты сыграли за границей

Матвей Сафонов в третий раз сыграл в стартовом составе ПСЖ, а Алексей Миранчук прервал голевую серию в MLS. Как российские легионеры показали себя на прошедшей неделе — в материале «РБК Спорт»

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Игра Сафонова

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Российский вратарь Матвей Сафонов на прошлой неделе провел третий матч в стартовом составе ПСЖ. Он получил место в основе из-за травмы итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Впервые россиянин вышел на поле в домашнем матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны» (1:0) 18 сентября. А 21 сентября он дебютировал в чемпионате Франции в матче против «Реймса» (1:1).

27 сентября Сафонов сыграл в Лиге 1 против «Ренна». Гости за 90 минут нанесли 12 ударов, из которых пять пришлись в створ. Единственный мяч Сафонов пропустил с пенальти на 75-й минуте. Встреча завершилась победой хозяев (3:1).

Самая популярная французская газета L’Équipe включила Сафонова в число худших игроков команды. Он получил оценку 5 из 10. Из 34 передач, которые отдал россиянин, точны были 23 (68%), а из длинных пасов — только 5 из 16 (31%). При этом он часто допускал ошибки на выходах.

В предыдущем матче против «Реймса» мяч редко доходил до россиянина. Потенциально голевых моментов у ворот Сафонова за всю игру было только три, а единственный удар в створ голкипер отразить не смог.

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло подверг критике трансфер Сафонова, за которого французский клуб заплатил €20 млн. «Еще раз повторимся, Матвей Сафонов обошелся ПСЖ в €20 млн и получает €400 тыс. в месяц. Я даю вам эти данные и позволяю людям говорить о его уровне. Если бы он был отличным вратарем, мы бы об этом знали. Никто не знает этого парня, и за эту цену его ищут в России», — сказал он о Сафонове в эфире RMC.

Риоло отметил, что его удивляет та сумма, которую заплатили за переход россиянина. «Со своей стороны, мы дадим игроку проявить себя, прежде чем делать какие-либо выводы. Но да, на бумаге этот трансфер все еще довольно удивителен», — заключил он.

Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филип Леклер заявил, что во Франции пока что «задаются вопросом» о потенциале Сафонова. «Говорить о чем-то пока рано. Матвей выполнил свою работу, сделал несколько хороших сейвов, но и допустил несколько ошибок. Мы все еще задаемся вопросом, каков его потенциал. Не забывайте, что у ПСЖ три вратаря. Сафонов подтвердил, что он номер два, опережающий Тенаса. Но для того чтобы стать первым, потребуется серия огромных ошибок Доннаруммы», — сказал Леклер «СЭ».

Головин набирает форму

Александр Головин (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин 28 сентября поучаствовал в домашней победе над «Монпелье» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Франции. Он провел на поле все 90 минут. Россиянин вошел в топ-6 лучших игроков матча, хотя сам не забил и голевых пасов не отдал.

Головин пропустил старт сезона из-за травмы, и для него этот матч стал третьим. Встреча с «Монпелье» стала второй, которую он провел полноценно после травмы: впервые все 90 минут на поле после паузы он провел в матче с «Гавром» (3:1). В прошлом туре Головин также не отметился результативными действиями, но вошел в топ-3 лучших игроков встречи.

Клуб Чалова и Оздоева проиграл команде Шапи

Российский форвард Федор Чалов на прошедшей неделе сыграл за ПАОК в матче Лиги Европы. Нападающий провел на поле 70 минут в матче против «Галатасарая» (1:3), однако не отметился результативными действиями. А его одноклубник, экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев в этой же встрече заработал желтую карточку.

В шестом туре чемпионата Греции ПАОК дома сыграл с «Арисом» из Салоников. Победный гол на 63-й минуте в составе гостей забил экс-полузащитник «Манчестер Сити» Моло. Чалов вышел на поле на 68-й минуте, а Оздоев на 76-й. Воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») вышел на поле на последние 17 минут встречи. Никому из россиян забить или отдать голевой пас не удалось.

ПАОК упустил первую строчку в чемпионате Греции. «Олимпиакос» сравнялся с ним по очкам (по 13), победив «Атромитос» (2:0), и обошел за счет дополнительных показателей.

Как играют Миранчуки

Антон Миранчук провел второй матч за швейцарский «Сьон». 28-летний россиянин вышел в стартовом составе матча восьмого тура чемпионата страны с «Цюрихом» (0:1) и был заменен на 66-й минуте. Россиянин был признан изданием Le Nuovelliste лучшим в составе «Сьона» в матче с «Цюрихом».

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен отметил, что ждет от Миранчука голевых действий. «В футболе голы — это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче» — сказал Константен.

Брат россиянина Алексей Миранчук продолжает выступать в клубе MLS «Атланта Юнайтед». В мачте с «Филадельфия Юнион» он прервал свою результативную серию. Предыдущие два матча он забивал в каждой встрече. Его клуб по-прежнему находится вне зоны плей-офф.