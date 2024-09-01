Глава «Самбо-70» сообщил, что Валиева будет работать на «Первом канале»
Российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО, сообщил Sport24 директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Валиева поступила в МГИМО. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на «Первый канал», — сказал он.
Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», который принадлежит «Самбо-70». РБК обратился за комментарием к Этери Тутберидзе и в дирекцию общественных связей и интернет-вещания «Первого канала».
Ранее 18-летняя Валиева рассказала, что видит себя в роли тренера.
Она была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.
Из-за допинг-скандала Валиева потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).
После дисквалификации и последующего аннулирования у Валиевой из основных наград остались серебро чемпионата России (2021), две победы на этапах Гран-при ISU, победа на Finlandia Trophy, золото юниорского чемпионата мира, этапов и финала Гран-при.
С конца июля Валиева начала выступать в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
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