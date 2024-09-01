Глава «Самбо-70» сообщил, что Валиева будет работать на «Первом канале»

Глава «Самбо-70» рассказал, что 18-летняя фигуристка поступила в МГИМО и получила работу на телевидении. Он не уточнил, на каком факультете она будет обучаться

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО, сообщил Sport24 директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Валиева поступила в МГИМО. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на «Первый канал», — сказал он.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», который принадлежит «Самбо-70». РБК обратился за комментарием к Этери Тутберидзе и в дирекцию общественных связей и интернет-вещания «Первого канала».

Ранее 18-летняя Валиева рассказала, что видит себя в роли тренера.

Она была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.

Из-за допинг-скандала Валиева потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

После дисквалификации и последующего аннулирования у Валиевой из основных наград остались серебро чемпионата России (2021), две победы на этапах Гран-при ISU, победа на Finlandia Trophy, золото юниорского чемпионата мира, этапов и финала Гран-при.

С конца июля Валиева начала выступать в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».