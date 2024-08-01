Пловчиха Чикунова получит ₽4 млн за результаты выше, чем у чемпионок ОИ
Российская пловчиха Евгения Чикунова получит еще 2 млн руб. за то, что в финале Кубка России по плаванию превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Кейт Дугласс из ЮАР на дистанции 200 м брассом.
Дугласс 1 августа победила с результатом 2 минуты 19,24 секунды. Чикунова четыре дня назад в Екатеринбурге проплыла эту дистанцию за 2 минуты 18,98 секунды.
На дистанции 100 м брассом 19-летняя Чикунова также показала результат выше, чем чемпионка Парижа Татьяна Смит из ЮАР. За это она получит еще 2 млн руб.
В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили в конце июня, что участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых.
Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом и в полуфинал на 50 м вольным стилем.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram