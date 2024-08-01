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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Пловчиха Чикунова получит ₽4 млн за результаты выше, чем у чемпионок ОИ

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсменка на прошедшем Кубке России преодолела дистанции 100 м и 200 м брассом быстрее победительниц Олимпиады в Париже Татьяны Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США на этих же дистанциях
Евгения Чикунова
Евгения Чикунова (Фото: Ding Xu / XinHua / Global Look Press)

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит еще 2 млн руб. за то, что в финале Кубка России по плаванию превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Кейт Дугласс из ЮАР на дистанции 200 м брассом.

Дугласс 1 августа победила с результатом 2 минуты 19,24 секунды. Чикунова четыре дня назад в Екатеринбурге проплыла эту дистанцию за 2 минуты 18,98 секунды.

На дистанции 100 м брассом 19-летняя Чикунова также показала результат выше, чем чемпионка Парижа Татьяна Смит из ЮАР. За это она получит еще 2 млн руб.

Российские теннисистки вышли в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:Phil Noble / Reuters

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили в конце июня, что участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых.

Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом и в полуфинал на 50 м вольным стилем.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

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плавание Олимпиада-2024 Евгения Чикунова
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