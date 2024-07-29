 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Пловчиха Чикунова получит ₽2 млн за результат выше, чем у чемпионки Игр

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пловчиха Евгения Чикунова на прошедшем Кубке России преодолела дистанцию 100 м брассом за 1 минуту 5,26 секунд, что на 0,02 секунды выше результата победительницы Олимпиады в Париже Татьяны Смит на этой же дистанции
Евгения Чикунова
Евгения Чикунова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 млн руб. за то, что в финале Кубка России по плаванию превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Татьяны Смит из ЮАР на дистанции 100 м брассом.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили в конце июня, что участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых.

Представительница ЮАР Татьяна Смит победила на Олимпиаде в финальном заплыве у женщин на дистанции 100 м брассом, она преодолела дистанцию за 1 минуту 5,28 секунд. Чикунова 26 июля на Кубке России выиграла аналогичную дистанцию за 1 минуту 5,26 секунд.

Российский пловец не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Спорт
Евгений Сомов

Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. 
 

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Теги
Олимпиада Олимпиада-2024 Евгения Чикунова плавание
Материалы по теме
Медведев и Андреева вылетели на старте в миксте на Олимпиаде в Париже
Спорт
Японские гимнасты выиграли золото Олимпиады после двух падений китайца
Спорт
Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставили без движенияОбщество, 00:18
Япония стала лидером медального зачета Олимпиады после третьего дняСпорт, 00:09
Как вырастут ипотечный платеж и переплата с ростом ключевой ставки ЦБНедвижимость, 00:02
Приоритет для топлива на железных дорогах предложили продлить до зимыБизнес, 00:00
Пловчиха Чикунова получит ₽2 млн за результат выше, чем у чемпионки ИгрСпорт, 29 июл, 23:59
Экс-глава «Военно-строительной компании» обжаловал арест по делу ИвановаОбщество, 29 июл, 23:57
Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детейОбщество, 29 июл, 23:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди о фейках об армииПолитика, 29 июл, 23:29
Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»Общество, 29 июл, 23:27
Медведев и Андреева проиграли второй матч за два дня. Что происходитСпорт, 29 июл, 23:10
В Волгоградской области уточнили данные о пострадавших в ДТП с поездомОбщество, 29 июл, 23:08
СК завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в ОдинцовоОбщество, 29 июл, 22:54
Ученые рассказали о непригодных для жизни регионах из-за жары в будущемОбщество, 29 июл, 22:39
В Москве в ДТП у Нового Арбата пострадали три человекаОбщество, 29 июл, 22:22