Пловчиха Чикунова получит ₽2 млн за результат выше, чем у чемпионки Игр

Пловчиха Евгения Чикунова на прошедшем Кубке России преодолела дистанцию 100 м брассом за 1 минуту 5,26 секунд, что на 0,02 секунды выше результата победительницы Олимпиады в Париже Татьяны Смит на этой же дистанции

Евгения Чикунова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 млн руб. за то, что в финале Кубка России по плаванию превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Татьяны Смит из ЮАР на дистанции 100 м брассом.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили в конце июня, что участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых.

Представительница ЮАР Татьяна Смит победила на Олимпиаде в финальном заплыве у женщин на дистанции 100 м брассом, она преодолела дистанцию за 1 минуту 5,28 секунд. Чикунова 26 июля на Кубке России выиграла аналогичную дистанцию за 1 минуту 5,26 секунд.

Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

