Пловчиха Чикунова получит ₽2 млн за результат выше, чем у чемпионки Игр
Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 млн руб. за то, что в финале Кубка России по плаванию превзошла результат чемпионки Олимпийских игр в Париже Татьяны Смит из ЮАР на дистанции 100 м брассом.
В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили в конце июня, что участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых.
Представительница ЮАР Татьяна Смит победила на Олимпиаде в финальном заплыве у женщин на дистанции 100 м брассом, она преодолела дистанцию за 1 минуту 5,28 секунд. Чикунова 26 июля на Кубке России выиграла аналогичную дистанцию за 1 минуту 5,26 секунд.
Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.
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