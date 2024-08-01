Команда блогеров разгромила профессиональных футболистов в Кубке России

«Амкал» разгромил «Коломну» из Второй лиги в Кубке России со счетом 8:1

Медийные клубы в Кубке России выступают третий сезон подряд. В этом сезоне наряду с «Амкалом» играют 2DROTS и Broke Boys

Игроки «Амкала» на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» (Фото: Пресс-служба ФК «Амкал»)

Любительский футбольный клуб «Амкал» из Москвы обыграл профессиональную команду «Коломна» в матче 1/256 финала Кубка России со счетом 8:1.

Первые семь голов «Амкал» оформил за 55 минут игры. Счет на 12-й минуте открыл Степан Костюков. Второй мяч в ворота соперника на 18-й минуте отправил Василий Маврин. Третий — на 33-й минуте, от Максима Пичугина. Четвертый и пятый голы снова «прилетели» от Костюкова (40-я и 44-я минуты).

Шестой мяч спустя пару минут после начала второго тайма в ворота отправил Руслан Имаев (47-я минута). Седьмой гол на 55-й минуте оформил Давид Агекян.

Первый и единственный гол от «Коломны» забил на 65-й минуте матча Артем Тетеркин. Закрыл счет Давид Агекян: на 69-й минуте футболист забил восьмой гол.

Медийные клубы в Кубке России выступают третий сезон подряд. В этом сезоне наряду с «Амкалом» играют 2DROTS и Broke Boys. В среду, 31 июля, Broke Boys по пенальти обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Пути регионов. Основное время завершилось со счетом 1:1. Результат серии пенальти составил 4:2.

Также в первом раунде Кубка России 2DROTS победил «Строгино», забив мяч на 92-й минуте встречи.

В прошлом розыгрыше Кубка приняли участие три клуба Медиалиги: «Родина Медиа» и «Амкал» закончили выступления в первом и втором раундах соответственно. Игрокам 2DROTS удалось дойти до 1/32 финала.

Первый гол сезона в Кубке России забил учитель физкультуры. Руслан Шагеев из Димитровграда отличился за любительский клуб «Оргэнергострой» в матче с тольяттинской «Ладой», отправив мяч в ворота на 15-й минуте.