Учитель физкультуры забил первый гол сезона в Кубке России по футболу
Учитель физкультуры из Димитровграда Руслан Шагеев, выступающий за местный «Оргэнергострой», отличился в матче против тольяттинской «Лады» в первом раунде (1/256 финала) Кубка России по футболу. Его гол стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.
23-летний Руслан Шагеев преподает физическую культуру в лицее ядерных технологий при МИФИ в Димитровграде. В «Оргэнергострое» молодой специалист играет на позиции правого полузащитника.
Шагаев отличился на 15-й минуте встречи, которая проходит в Димитровграде. К середине второго тайма счет сейчас 3:2 в пользу «Лады».
«Оргэнергострой» является одним из 13 любительских клубов, которые принимают участие в нынешнем розыгрыше Кубка России. Он выступает в Третьей лиге. «Лада» играет во Второй лиге.
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