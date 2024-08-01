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Дрозд назвал мошенничеством допуск проваливших гендерный тест боксерш

Дрозд — о проваливших гендерный тест боксершах: мошенничество, обман и безумие
Экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд считает, что за допуск на Олимпиаду спортсменок, которые провалили гендерный тест, нужно «осуждать и привлекать к ответственности»
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Допуск проваливших гендерный тест боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня до Олимпийских игр в Париже является мошенничеством. Такое мнение «РБК Спорт» выразил экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд.

«Я считаю, что допуск проваливших гендерный тест боксеров — мошенничество, обман и безумие. Это полная дискриминация спорта. Невозможно в таком виде спорта, как бокс, делать так, чтобы мужчины дрались с женщинами. Это не лезет ни в какие рамки. Подобное надо прекращать, осуждать и привлекать к ответственности. Зачем они нужны? Пусть они в нормальных спортивных рамках развиваются и все», — заявил Дрозд «РБК Спорт».

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Спорт
Фото:Richard Pelham / Getty Images

МОК 30 июля допустил до участия в женских соревнованиях на Играх в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие.

По данным The Guardian, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели спортсменки были дисквалифицированы после гендерного теста. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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