Лучший российский форвард последних лет продолжит карьеру в Европе

Ожидается, что сделка по приобретению нападающего московского ЦСКА Федора Чалова будет закрыта в ближайшие дни

Федор Чалов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов согласовал условия по переходу в греческий ПАОК, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией. Об этом также пишет в своем telegram-канале журналист Иван Карпов.

Ожидается, что сделка по приобретению Чалова будет закрыта в ближайшие дни. По словам источников «РБК Спорт», греки заплатят армейцам €3 млн. Эта сумма, по которой любой европейский клуб имеет право выкупить игрока без обсуждения с командой.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в ЦСКА.

Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/22 Федор провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в €12 млн. За последние два сезона он забил на клубном уровне 40 мячей, что является лучшим показателем среди российских форвардов.

В субботу Чалов играл за ЦСКА в стартовом туре Российской премьер-лиги против «Ростова». Встреча завершилась со счетом 0:0.