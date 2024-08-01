ЦСКА вернул из НХЛ российского форварда

Егор Афанасьев, который выступал в «Нэшвилле», подписал трехлетний контракт с московским клубом

Егор Афанасьев (Фото: nhl.com)

ЦСКА заключил контракт с нападающим Егором Афанасьевым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Срок соглашения с 23-летним форвардом составил три года.

Афанасьев выступал в сезоне 2020/21 в ЦСКА, после чего отравился в Северную Америку в систему клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

В прошедшем сезоне Афанасьев стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» с 54 (27+27) очками в 56 матчах. В НХЛ у него было два матча без очков.

«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 19 матчей и забросил одну шайбу.

В июне «Нэшвилл» обменял россиянина в «Сан-Хосе Шаркс».