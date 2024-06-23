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Спорт ,  
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Клуб НХЛ обменял российского форварда

Клуб НХЛ «Нэшвилл» обменял российского форварда Афанасьева в «Сан-Хосе»
В прошлом сезоне 23-летний Егор Афанасьев был лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла». В НХЛ за два последних сезона россиянин провел 19 матчей
Егор Афанасьев
Егор Афанасьев (Фото: nhl.com)

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обменял российского форварда Егора Афанасьева в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Взамен «Нэшвилл» получил канадского нападающего Оззи Уисблэтта.

В прошедшем сезоне 23-летний Афанасьев стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» с 54 (27+27) очками в 56 матчах. В НХЛ у него было два матча без очков.

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«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 19 матчей и забросил одну шайбу.

У Афанасьева сейчас закончился контракт, он находится в статусе ограниченно свободного агента. Теперь у «Сан-Хосе» первоочередное право подписать с ним соглашение.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс россияне в НХЛ

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