Клуб НХЛ обменял российского форварда

В прошлом сезоне 23-летний Егор Афанасьев был лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла». В НХЛ за два последних сезона россиянин провел 19 матчей

Егор Афанасьев (Фото: nhl.com)

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обменял российского форварда Егора Афанасьева в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Взамен «Нэшвилл» получил канадского нападающего Оззи Уисблэтта.

В прошедшем сезоне 23-летний Афанасьев стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» с 54 (27+27) очками в 56 матчах. В НХЛ у него было два матча без очков.

«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 19 матчей и забросил одну шайбу.

У Афанасьева сейчас закончился контракт, он находится в статусе ограниченно свободного агента. Теперь у «Сан-Хосе» первоочередное право подписать с ним соглашение.