Чалов встретится с Гинером и даст ответ о предложении ПАОКа о трансфере

Чалов встретится с Гинером и даст ответ о возможном переходе в ПАОК

Окончательное решение о переходе или не переходе в греческий клуб форвард ЦСКА Федор Чалов примет после этой встречи

Федор Чалов (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в понедельник встретится с руководством клуба и президентом Евгением Гинером для обсуждения предложения ПАОКа о трансфере. Об этом «РБК Спорт» рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Окончательное решение о переходе или не переходе в греческий клуб Чалов примет после этой встречи, уточнили собеседники.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в ЦСКА.

21 июля «РБК Спорт» сообщил, что футболист намерен перейти в ПАОК. Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что сделка по приобретению Чалова будет закрыта в ближайшие дни, а греки заплатят армейцам €3 млн. Эта сумма, по которой любой европейский клуб имеет право выкупить игрока без обсуждения с командой.

Глава спортивного департамента ПАОКа Пантелис Томареис заявил Sport24, что переговоры по трансферу Чалова находятся на продвинутой стадии. Однако источники «РБК Спорт», отмечают, что игрок тогда взял паузу, чтобы обдумать потенциальный переход.

Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 Федор провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в €12 млн. За последние два сезона он забил на клубном уровне 40 мячей, что является лучшим показателем среди российских форвардов.