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Спорт ,  
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Уволенный из «Динамо» Личка возглавил турецкий клуб

Марцел Личка возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк»
Чешский наставник стал новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк»
Марцел Личка
Марцел Личка (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Чех Марцел Личка стал новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

47-летний Личка подписал с клубом двухлетний контракт.

Ранее Личка работал в московском «Динамо», которое возглавлял с июня 2023 года. «Бело-голубые» объявили об уходе тренера 1 мая — через день после проигрыша «Спартаку» в полуфинале нижней сетки плей-офф Кубка России.

Также Личка в качестве тренера возглавлял чешский «Хмел», брестское «Динамо» (выиграл чемпионат и Суперкубок Белоруссии в 2019-м), а в 2020–2023 годах руководил «Оренбургом».

По итогам прошлого сезона «Фатих Карагюмрюк» вернулся в высший дивизион турецкого футбола.

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