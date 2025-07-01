Роман Ротенберг назвал большой честью свое назначение в «Динамо»

Новый член совета директоров «бело-голубых» заявил, что развитие детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новый член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг заявил в своем телеграм-канале, что для него большая честь присоединиться к московскому клубу.

Бывший главный тренер петербургского СКА вошел в состав совета директоров «Динамо» 1 июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея в московском клубе.

«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» — клубу с великой историей и богатейшими традициями. Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы», — написал Ротенберг.

По словам Ротенберга, вместе с профессиональной командой единомышленников они не только будут продолжать славные традиции «Динамо», но и выйдут на «качественно новый лидирующий уровень в современных условиях» и сформируют «крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов и болельщиков».

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов. Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба.