Роман Ротенберг пришел в «Динамо». Почему он нужен именитому клубу

Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Что об этом известно — в материале «РБК Спорт»

Роман Ротенберг (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Будет ли Роман Ротенберг тренировать московское «Динамо»

Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщили «Матч ТВ» и «Чемпионат».

Однако к главной команде Ротенберг не будет иметь никакого отношения. Отмечается, что он будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб.

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов. Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба. На данный момент Ротенберг занимает должность главного тренера команды «Россия 25» и пост первого вице-президента Федерации хоккея России.

Как Ротенберг намекал на переход в «Динамо»

Роман Ротенберг (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Впервые о переходе Ротенберга в «Динамо» стало известно 26 июня. Metaratings сообщили, что специалист рассматривается на пост директора школы московского «Динамо». Отмечалось, что руководство клуба было недовольно результатами работы прежнего директора школы Андрея Сафронова, да и команды динамовской академии выступили неудачно.

Metaratings отметили, что Ротенберг хочет курировать молодежное направление в системе «Динамо». Также сообщается, что он желает заключить сотрудничество со своей школой «Красная Машина», где тренируется его сын.

Ротенберг на фоне сообщений в СМИ стал часто появляться в окружении динамовцев. 30 июня опубликовал фотографию с именитым воспитанником «Динамо» Максимом Афиногеновым, с которым обсудил развитие детей и открытые группы 22 года рождения».

Константин Тюкавин и Роман Ротенберг (Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга)

В этот день также посетил домашний матч футбольного «Динамо», который в товарищеской встрече разгромил ОФК Белград (4:0). После матча он выложил фотографию с нападающим Константином Тюкавиным, с которым обсудил «важность разностороннего развития детей».

«До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом — отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность. Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру!», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

«Динамовская школа разваливается»: Почему Ротенберг нужен «Динамо»

Роман Ротенберг (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В апреле после победы над «Ак Барсом» (6:1) и первого за 12 лет выхода «бело-голубых» в полуфинал главный тренер московской команды Алексей Кудашов на пресс-конференции не сиял от радости. Он был угрюм и заявил, что его беспокоит динамовская школа, которая «разваливается».

«У меня младший сын занимается в команде 2015 года. У них вчера ушли из команды два тренера и 10 человек — не захотели оставаться в школе, там своя проблема. Сегодня тренировку отменили, не знаем, кто будет тренером. Динамовская школа у нас разваливается, я, честно, думаю об этом», — признался Кудашов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что у школы «Динамо» очень серьезные проблемы. «Решить их легко, но никто сделать такого не позволит», — написал он в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал «Mash на спорте» отмечает, что Ротенберг хочет создать в «Динамо» аналог «Хоккейного города», который он создал в петербургском клубе. Это учебно-тренировочная база для совершенствования хоккейного мастерства и подготовки спортсменов системы клуба.

При Ротенберге в СКА была создана сильная современная хоккейная академия, у которой также хорошо работала селекция по всей стране. В частности, СКА переманил в свою академию Матвея Мичкова и Ивана Демидова, которые являются лучшими игроками своего поколения. Демидов в 19 лет стал лучшим бомбардиром клуба СКА по итогам сезона. Ранее ни разу в истории игроки до 20 лет не становились лучшими бомбардирами или снайперами команд КХЛ.