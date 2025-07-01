«Динамо» объявило о вхождении Романа Ротенберга в совет директоров клуба
Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
«Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорится в сообщении.
Ранее 1 июля о приходе Ротенберга в «Динамо» сообщили «Матч ТВ» и «Чемпионат».
Петербургский СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов. Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба.
«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов