«Динамо» объявило о вхождении Романа Ротенберга в совет директоров клуба

Перед бывшим тренером СКА стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея

Роман Ротенберг (Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»)

Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

«Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорится в сообщении.

Ранее 1 июля о приходе Ротенберга в «Динамо» сообщили «Матч ТВ» и «Чемпионат».

Петербургский СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов. Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба.

«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.