Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

В начале июня Ротенберг покинул пост главного тренер СКА, который занимал с 2022 года

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщили «Матч ТВ» и «Чемпионат».

Отмечается, что Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб.

РБК обратился за комментарием в «Динамо».

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов. Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба.

На данный момент Ротенберг занимает должность главного тренера команды «Россия 25» и пост первого вице-президента Федерации хоккея России.

«Динамо» в прошлом сезоне чемпионата «Фонбе» — КХЛ заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.