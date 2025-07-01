В РФС назвали «просто бумажкой» результаты полиграфа Писарского
Футболист «Сочи» Владимир Писарский пришел на дачу показаний в РФС со своими результатами теста на полиграфе, но организация не может опираться на эти данные. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Накануне стало известно, что Писарского ждет разбирательство в контрольно-дисциплинарном комитете РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на стыковой матч, в котором он получил красную карточку.
«Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».
На вопрос, сыграет ли «Сочи» в РПЛ в следующем сезоне, Митрофанов ответил: «По «Сочи» нет оснований полагать, что нет».
Президент «Сочи» Борис Ротенберг 21 июня рассказал, что арендованный у «Крыльев Советов» Писарский «оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре» и вряд ли останется в клубе.
Писарский (до 2023 года — Сычевой) провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов», в 32 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
Сочинский клуб попал в стыковые матчи вместо не получившего лицензию «Черноморца» и победил по сумме двух матчей «Пари НН». Писарский получил прямую красную карточку в первой игре (1:2).
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