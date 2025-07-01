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Спорт ,  
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Карпин отреагировал на результаты скандальной жеребьевки Кубка России

Карпин о Кубке России: вот такая жеребьевка была, что делать
«Динамо» 29 июня после результатов жеребьевки Кубка России упрекнуло РФС в отсутствии трансляции и представителей клуба на мероприятии
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» назвал обыкновенными результаты жеребьевки группового этапа «Фонбет» — Кубка России».

«Обыкновенная. Группа и группа, — ответил Карпин, на вопрос журналиста, как тот оценит группу «Динамо» в Кубке России. — Все равно или не все равно [с кем играть], какая разница? Вот такая жеребьевка была, что делать».

РФС ответил «Динамо» на подозрения в манипуляциях с жеребьевкой Кубка
Спорт
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

«Динамо» 29 июня раскритиковало РФС за жеребьевку, которую не транслировали в прямом эфире и на которой не было представителей клуба. В «Динамо» отметили, что не могли проконтролировать, что она «проходит честно».

В РФС рассказали, что мероприятие проводилось в студии «Матч ТВ» и заняло около двух часов. Из-за длительности жеребьевку не транслировали в прямом эфире. Также в РФС назвали оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.

«Динамо» по итогам жеребьевки попало в одну группу с «Краснодаром», «Сочи» и «Крыльями Советов». Первые матчи группового этапа «Пути РПЛ» в Кубке пройдут 29–31 июля.

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Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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