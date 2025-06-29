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Спорт ,  
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РФС ответил «Динамо» на подозрения в манипуляциях с жеребьевкой Кубка

РФС: считаем оскорбительными обвинения в манипуляциях с жеребьевкой Кубка
В «Динамо» ранее упрекнули РФС в отсутствии трансляции жеребьевки и представителей клуба на мероприятии. В РФС заявили, что жеребьевку не транслировали из-за длительности, а сомнения в ее честности назвали оскорбительными
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

РФС считает оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки «Фонбет» — Кубка России. Об этом «РБК Спорт» заявили в пресс-службе РФС.

Ранее в воскресенье «Динамо» раскритиковало РФС за жеребьевку, которую не транслировали в прямом эфире и на которой не было представителей клуба. В «Динамо» отметили, что не могли проконтролировать, что жеребьевка «проходит честно».

В РФС рассказали, что мероприятие проводилось в студии «Матч ТВ» и заняло около двух часов. Из-за длительности жеребьевку не транслировали в прямом эфире.

«Динамо» усомнилось в честной жеребьевке Кубка России
Спорт
Фото:Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Москва)

«В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты. Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», — отметили в РФС.

«Динамо» по итогам жеребьевки попало в одну группу с «Краснодаром», «Сочи» и «Крыльями Советов».

Первые матчи группового этапа «пути РПЛ» в Кубке пройдут 29–31 июля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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