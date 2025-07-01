«Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел с чемпионата мира

«Манчестер Сити», выигравший все три матча в группе, в 1/8 финала уступил «Аль-Хилялю» со счетом 3:4. Саудовский клуб в четвертьфинале встретится с бразильским «Флуминенсе», обыгравшим «Интер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Английский «Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» в 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

Матч в Орландо (штат Флорида) завершился со счетом 4:3 по итогам дополнительного времени. Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо оформил дубль (46 и 112), также отличились Малком (52) и Калиду Кулибали (94). Среди игроков «Манчестер Сити» отметились Бернарду Силва (9), Эрлинг Холанд (55) и Фил Фоден (104).

В четвертьфинале соперником «Аль-Хиляля» будет бразильский «Флуминенсе», обыгравший итальянский «Интер» со счетом 2:0.

«Манчестер Сити» перед матчем был вторым после ПСЖ наиболее вероятным победителем турнира по версии Opta (шансы почти 19%, у парижан более 22%), а его шансы обыграть саудовский клуб в основное время оценивались в 75%.

Ранее определились две другие пары 1/4 финала: ПСЖ — «Бавария» и «Палмейрас» — «Челси».

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира в 2023 году, когда в нем участвовало семь команд.