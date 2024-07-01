 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона

На старте турнира 17-летняя россиянка проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой в трех сетах. Ранее во второй круг вышли старшая сестра Мирры Эрика и Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Imago / HMB Media / Antonio Borga / Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой на старте Уимблдонского турнира.

Россиянка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, проиграла 88-й ракеткой мира со счетом 1:6, 3:6, 2:6.

Во втором круге Фрухвиртова сыграет с испанкой Паулой Бадосой (93).

Заявленная на Олимпиаду российская теннисистка снялась с Уимблдона
Спорт
Екатерина Александрова

В понедельник победы в первом круге одержали россиянки Диана Шнайдер и старшая сестры Мирры Андреевой Эрика.

Эрика Андреева (101-я) попала в основную сетку из-за снятия белоруски Арины Соболенко и обыграла американку Эмину Бектас (107-я) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Шнайдер (30-я), в субботу выигравшая турнир в Бад-Хомбурге, победила чешку Каролину Плишкову (46-я) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Мирра Андреева
Материалы по теме
Допущенный на Олимпиаду россиянин вылетел с Уимблдона, ведя 2:0 в матче
Спорт
Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы
Спорт
Даниил Медведев уверенно обыграл американца на старте Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
В Москве и Подмосковье предупредили об аномальной жаре Город, 23:10
Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона Спорт, 22:54
Девять человек пострадали после атак ВСУ на Белгород и Шебекино Политика, 22:46
Кадыров назначил племянника секретарем Совбеза Чечни Политика, 22:44
Налоговики объяснили арест счетов Нурмагомедова Спорт, 22:28
Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника» Общество, 22:15
ЦППК объяснила сбой электричек на казанском направлении Общество, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ Общество, 22:00
Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с рекордсменом сборной России Спорт, 21:54
Португалия — Словения. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:54
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 21:52
Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету Политика, 21:33
В Сочи прошел запуск второго этапа проекта «Русский завтрак» Отрасли, 21:32
Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки Политика, 21:28