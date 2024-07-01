Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона

На старте турнира 17-летняя россиянка проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой в трех сетах. Ранее во второй круг вышли старшая сестра Мирры Эрика и Диана Шнайдер

Мирра Андреева (Фото: Imago / HMB Media / Antonio Borga / Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой на старте Уимблдонского турнира.

Россиянка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, проиграла 88-й ракеткой мира со счетом 1:6, 3:6, 2:6.

Во втором круге Фрухвиртова сыграет с испанкой Паулой Бадосой (93).

В понедельник победы в первом круге одержали россиянки Диана Шнайдер и старшая сестры Мирры Андреевой Эрика.

Эрика Андреева (101-я) попала в основную сетку из-за снятия белоруски Арины Соболенко и обыграла американку Эмину Бектас (107-я) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Шнайдер (30-я), в субботу выигравшая турнир в Бад-Хомбурге, победила чешку Каролину Плишкову (46-я) со счетом 4:6, 6:4, 7:5.