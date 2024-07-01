Допущенный на Олимпиаду Котов проиграл на Уимблдоне, ведя 2:0 по ходу матча

Допущенный на Олимпиаду россиянин вылетел с Уимблдона, ведя 2:0 в матче

Павел Котов взял первые два сета у австралийца Джордана Томпсона, но потом проиграл три подряд. Россиянин впервые играл в основной сетке Уимблдона

Павел Котов (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов завершил выступление на Уимблдоне в первом круге, проиграв 40-й ракетке мира Джордану Томпсону из Австралии.

Котов (53-й в рейтинге) вел после первых двух сетов, но потом проиграл три партии подряд — 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6. Матч продолжался 4 часа 10 минут.

Россиянин впервые играл в основной сетке Уимблдона, в прошлом году он снялся с квалификации турнира из-за проблем с визой.

Котову 25 лет, он не выиграл ни одного турнира ATP, а на соревнованиях «Большого шлема» его лучшим результатом был третий круг «Ролан Гаррос» в этом году.

Котов в июне получил допуск комиссии МОК на Олимпийские игры.