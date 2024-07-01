 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Допущенный на Олимпиаду россиянин вылетел с Уимблдона, ведя 2:0 в матче

Допущенный на Олимпиаду Котов проиграл на Уимблдоне, ведя 2:0 по ходу матча
Павел Котов взял первые два сета у австралийца Джордана Томпсона, но потом проиграл три подряд. Россиянин впервые играл в основной сетке Уимблдона
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов завершил выступление на Уимблдоне в первом круге, проиграв 40-й ракетке мира Джордану Томпсону из Австралии.

Котов (53-й в рейтинге) вел после первых двух сетов, но потом проиграл три партии подряд — 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6. Матч продолжался 4 часа 10 минут.

Россиянин впервые играл в основной сетке Уимблдона, в прошлом году он снялся с квалификации турнира из-за проблем с визой.

Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы
Спорт
Дарья Касаткина

Котову 25 лет, он не выиграл ни одного турнира ATP, а на соревнованиях «Большого шлема» его лучшим результатом был третий круг «Ролан Гаррос» в этом году.

Котов в июне получил допуск комиссии МОК на Олимпийские игры.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Павел Котов
Материалы по теме
Заявленная на Олимпиаду российская теннисистка снялась с Уимблдона
Спорт
Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне
Спорт
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
В Севастополе ввели особый сигнал об угрозе удара баллистических ракет Политика, 18:34
Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа Политика, 18:30
Иван Обляков назвал лучших футболистов на Евро-2024 Спорт, 18:22
Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме Политика, 18:21
В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео Общество, 18:13
«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом Спорт, 18:11
Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 18:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу ЕЦБ и России Финансы, 18:02
Чалов предрек серию пенальти в матче Франция — Бельгия на Евро Спорт, 18:00
В Польше при пожаре на свалке пострадали несколько человек Общество, 17:59
NASDAQ уведомила QIWI о делистинге акций компании с биржи Инвестиции, 17:58
Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией Политика, 17:52
Акинфеев предсказал борьбу европейских клубов за вратаря сборной Грузии Спорт, 17:45
Иван Обляков назвал фаворита в матче Франция — Бельгия в 1/8 финала Евро Спорт, 17:36