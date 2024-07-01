Касаткина с «баранкой» победила китаянку в первом круге Уимблдона

Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы

На старте Уимблдона россиянка победила двукратную победительницу турниров «Большого шлема» в парном разряде Чжан Шуай — 6:3, 6:0

Дарья Касаткина (Фото: Shaun Brooks / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила китаянку Чжан Шуай в первом круге Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Россиянка обыграла соперницу, которая занимает 680-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 6:0.

Китаянка не играла с августа до февраля из-за травмы. В 2019-м Чжан Шуай дошла до четвертьфинала на Уимблдоне в одиночном разряде, также на ее счету победы на Australian Open (2019) и US Open (2021) в парах.

Следующей соперницей Касаткиной будет немка Тамара Корпач (73-я) или Юрико Миядзаки из Великобритании (148-я).

Касаткина в субботу победила на турнире WTA-500 в английском Истборне, взяв первый трофей почти за два года, и поднялась на 12-ю строчку в мировом рейтинге.

Лучшим результатом Касаткиной на Уимблдоне был четвертьфинал в 2018 году.