Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы
Первая ракетка России Дарья Касаткина победила китаянку Чжан Шуай в первом круге Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Россиянка обыграла соперницу, которая занимает 680-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 6:0.
Китаянка не играла с августа до февраля из-за травмы. В 2019-м Чжан Шуай дошла до четвертьфинала на Уимблдоне в одиночном разряде, также на ее счету победы на Australian Open (2019) и US Open (2021) в парах.
Следующей соперницей Касаткиной будет немка Тамара Корпач (73-я) или Юрико Миядзаки из Великобритании (148-я).
Касаткина в субботу победила на турнире WTA-500 в английском Истборне, взяв первый трофей почти за два года, и поднялась на 12-ю строчку в мировом рейтинге.
Лучшим результатом Касаткиной на Уимблдоне был четвертьфинал в 2018 году.