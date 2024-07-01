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Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча

Арина Соболенко снялась с Уимблдона, ее заменила Эрика Андреева
Арина Соболенко перед Уимблдоном получила травму плеча и не могла подавать без боли. Она впервые в карьере пропустит турнир «Большого шлема» из-за травмы. Вместо белоруски на Уимблдоне сыграет Эрика Андреева
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась от участия в Уимблдоне из-за травмы плеча. Об этом белоруска написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

По словам теннисистки, она пыталась выжать из себя максимум на тренировке, но ее команда объяснила ей, что участие в турнире только усугубит проблему.

В субботу Соболенко говорила, что не может выполнять подачу без боли и готова к турниру не на 100%.

Пресс-служба WTA отмечает, что белоруска впервые пропустит турнир «Большого шлема» из-за травмы.

В первом круге Соболенко должна была играть с американкой Эминой Бектас (107-я в рейтинге).

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Белоруску в качестве лаки-лузера заменит старшая сестра Мирры Андреевой Эрика (101-я), которая дошла до финала квалификации, но проиграла.

Соболенко дважды доходила до полуфинала на Уимблдоне (2021, 2023 годы).

Ранее белоруска отказалась от участия в Олимпиаде в Париже.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Арина Соболенко Эрика Андреева
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