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Даниил Медведев уверенно обыграл американца на старте Уимблдона

Даниил Медведев уверенно обыграл американца Ковачевича на старте Уимблдона
Россиянин в трех сетах победил американца Александра Ковачевича — 6:3, 6:4, 6:2
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдонского турнира.

На старте турнира россиянин встречался с Александром Ковачевичем из США (88-й в рейтинге) и победил со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался чуть меньше двух часов.

Соперники раньше не играли друг с другом.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между французами Александром Мюллером (102-й) и Юго Гастоном (71-й).

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Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне стал полуфинал в прошлом году, где он проиграл в трех сетах испанцу Карлосу Алькарасу.

Призовой фонд Уимблдона, который является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне, составляет рекордные £50 млн.

Медведев ранее получил допуск комиссии МОК на Олимпиаду в Париже.

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Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Даниил Медведев
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