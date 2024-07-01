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Павлюченкова победила американку на старте Уимблдона
Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона
Россиянка переиграла американку Тейлор Таунсенд в двух сетах и во втором круге встретится с китаянкой Чжу Линь
Анастасия Павлюченкова
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне на травяных кортах.
На старте соревнований Павлюченкова, 28-я ракетка мира, победила американку Тейлор Таунсенд (76-я) со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Матч продолжался полтора часа.
Следующей соперницей Павлюченковой будет китаянка Чжу Линь (61-я).
Павлюченкова в этом сезоне доходила до полуфиналов турниров WTA в Линце и Дохе.
Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне был четвертьфинал в 2016 году.
Чемпионка Уимблдона в этом году получит почти €3,2 млн призовых.