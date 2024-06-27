Никто из россиянок не пробился на Уимблдон через квалификацию
Российская теннисистка Эрика Андреева, старшая сестра Мирры Андреевой, проиграла в финальном раунде квалификации Уимблдона британке Сонай Картал (295-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6.
Андреева, которая занимает 99-е место в рейтинге, ранее в квалификации обыграла соотечественницу Полину Кудерметову и гречанку Деспину Папамихаил.
Андреева — единственная из десяти россиянок, которая смогла дойти до финала квалификации Уимблдона.
Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.
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