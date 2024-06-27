Эрика Андреева последней из россиянок проиграла в отборочном турнире Уимблдона

Никто из россиянок не пробился на Уимблдон через квалификацию

В квалификации третьего в сезоне турнира «Большого шлема» выступили десять россиянок. Только Эрика Андреева дошла до финала, но проиграла 295-й ракетке мира

Эрика Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева, старшая сестра Мирры Андреевой, проиграла в финальном раунде квалификации Уимблдона британке Сонай Картал (295-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6.

Андреева, которая занимает 99-е место в рейтинге, ранее в квалификации обыграла соотечественницу Полину Кудерметову и гречанку Деспину Папамихаил.

Андреева — единственная из десяти россиянок, которая смогла дойти до финала квалификации Уимблдона.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.

Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.