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Никто из россиянок не пробился на Уимблдон через квалификацию

Эрика Андреева последней из россиянок проиграла в отборочном турнире Уимблдона
В квалификации третьего в сезоне турнира «Большого шлема» выступили десять россиянок. Только Эрика Андреева дошла до финала, но проиграла 295-й ракетке мира
Эрика Андреева
Эрика Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева, старшая сестра Мирры Андреевой, проиграла в финальном раунде квалификации Уимблдона британке Сонай Картал (295-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6.

Андреева, которая занимает 99-е место в рейтинге, ранее в квалификации обыграла соотечественницу Полину Кудерметову и гречанку Деспину Папамихаил.

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Фото:Global Look Press

Андреева — единственная из десяти россиянок, которая смогла дойти до финала квалификации Уимблдона.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.

Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Уимблдон Эрика Андреева
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