Чемпион России по футболу перешел из ЦСКА в «Химки»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал футболистом «Химок», сообщила пресс‑служба подмосковного клуба.
Контракт с 33‑летним игроком рассчитан на три года.
В минувшем сезоне футболист провел за ЦСКА 41 матч, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. За свою карьеру он выступал в таких клубах, как «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В составе петербургской команды он становился чемпионом России в 2019 году.
За сборную России он выступает с 2017 года. Он провел за нее 19 матчей (7 побед, 4 ничьих, 8 поражений) и забил два мяча.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место, а «Химки» вернулись в Российскую премьер-лигу.
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