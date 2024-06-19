Чемпион России по футболу перешел из ЦСКА в «Химки»

Соглашение с форвардом Антоном Заболотным подписано на три года

Антон Заболотный (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал футболистом «Химок», сообщила пресс‑служба подмосковного клуба.

Контракт с 33‑летним игроком рассчитан на три года.

В минувшем сезоне футболист провел за ЦСКА 41 матч, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. За свою карьеру он выступал в таких клубах, как «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В составе петербургской команды он становился чемпионом России в 2019 году.

За сборную России он выступает с 2017 года. Он провел за нее 19 матчей (7 побед, 4 ничьих, 8 поражений) и забил два мяча.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место, а «Химки» вернулись в Российскую премьер-лигу.